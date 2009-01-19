Россия продолжит работу по строительству новых газопроводов

Глава правительства Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия должна продолжить работу по строительству новых газопроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы.

По словам В.Путина, необходимо использовать не только действующие мощности для транзита газа.

При этом он отметил, что Россия готова вместе с Украиной подумать над развитием украинской газотранспортной системы.

«Нужно диверсифицировать эти риски, потоки и строить новые трубопроводы: «Северный поток» - по дну Балтийского моря и «Южный поток» - по дну Черного моря в направлении балканских стран», - сказал В.Путин.

При этом он отметил, что необходимо создавать новую инфраструктуру для сжижения природного газа и его транспортировки конечным потребителям.