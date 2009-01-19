Нафтогаз и Газпром подписали ”газовый” договор

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» сегодня подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. С украинской стороны договор подписал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, со стороны «Газпрома» - глава правления Алексей МИЛЛЕР.

Как заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы, Украина получила в 2009 году скидку на газ в 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года.

В частности, по его словам, стороны пошли на встречу друг другу и сделали приемлемые уступки. «Это касается 20-процентной скидки в 2009 году на поставку газа в Украину и сохранение льготного тарифа прокачки в 2009 году при поставках нашего газа в Европу», - сказал В.ПУТИН.

Он высказал убеждение, что такие договоренности являются оптимальными и полностью соответствуют интересам как России, так и Украины.

Он также подчеркнул, что Россия и Украина переходят на рыночные цены в поставках газа с 1 января 2009 года, что позволит нормализовать отношения в газовой сфере на долгосрочную перспективу.

Кроме этого В.ПУТИН отметил, что Украина последняя страна на постсоветском пространстве, которая перешла на рыночные цены.

По словам Президента РФ, Украина и Россия исключили посреднические структуры в вопросе поставок газа в Украину.

«Из схемы расчетов за поставленный газ полностью исключаются разного рода посреднические структуры. Теперь вся цепочка газовых взаимоотношений должна стать абсолютно прозрачной и предсказуемой», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что именно на таких принципах изначально российская сторона планировала строить отношения в этом вопросе.

В.ПУТИН подчеркнул, что подписанный с Украиной контракт является долгосрочным и рассчитан на 10 лет, так же, как и второй контракт на транзит российского природного газа европейским потребителям, который тоже исчисляется по европейской формуле и тоже рассчитан на 10 лет. Он считает, что такая постановка вопроса позволит выстроить стабильные надежные отношения как с Украиной, так и с европейскими потребителями.

Он также отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО взяла на себя ответственность за решение газового конфликта.

«Хочу выразить признательность Ю.ТИМОШЕНКО. В сложнейшей ситуации она взяла на себя ответственность за принятие тех важнейших решений, которые способствовали выходу из тупика», - сказал В.ПУТИН. При этом он отметил важность московской «газовой» конференции 17 января для решения конфликтных вопросов поставки газа в Европу.

«Надеюсь, что точка сегодня окончательно поставлена», - подчеркнул В.ПУТИН.

Со своей стороны Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила главу правительства России Владимира ПУТИНА за то, что Украине в 2009 году предоставлены особые условия формирования цены на газ.

«Я признательна Владимиру Владимировичу, всей его команде за то, что они нашли возможность для Украины в 2009 году сделать еще особые условия – это 20% скидки на газ по сравнению с мировыми ценами. Это дает Украине еще год запаса времени поработать над системой диверсификации использования энергоносителей и сделать все так, чтобы Украина чувствовала, что мировая цена на газ требует совершенно другого отношения к потреблению энергоресурсов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что тариф на транзит, который останется неизменным – на уровне 2008 года – является рентабельным и нормальным для Украины, «потому что цена на газ ниже мировой, то есть мы нашли компромисс, это очень важно», отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам ТИМОШЕНКО, среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 суток.

«Цена, по формуле, которой пользуется Европейский Союз, устанавливается каждый квартал, но Украина в 2009 году, учитывая, что были сильные колебания цен на нефть, установит среднюю цену на год для всех потребителей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Эта цена будет посчитана как средняя по году, и, учитывая, что такой формулой Украина пользуется первый раз, я хотела бы взять хотя бы двое суток для того, чтобы более точно посчитать среднюю цену на газ на 2009 год для потребителей Украины природного газа», - подчеркнула она.

Премьер отметила, что именно на протяжении двух суток будет оглашена среднегодовая цена для потребителей Украины, которая будет действовать с 1 января 2009 года. Она заверила, что эта цена намного ниже, чем предполагали украинские СМИ.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли цена в пределах 230-250 долларов, она сказала, что где-то в этом районе.

Отметим, цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.

Источник с украинской стороны, информированный о ходе переговоров, сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.