Путин рекомендует отказаться от мониторинга поставок газа в Европу

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН считает, что можно отказаться от мониторинга поставок газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он заявил после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 года между Украиной и Россией.

«Думаю, что никаких дополнительных схем контроля, мониторинга на данный момент времени уже не нужно именно в силу того, что сама Украина будет в полном объеме для своих внутренних потребностей получать российский газ», - сказал В.Путин.

Он высказал надежду, что в среднесрочной перспективе отработанные во время переговоров механизмы, будут работать эффективно.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске зарубежных экспертов к национальной газотранспортной системе.