Тимошенко: скидка на газ позволит Украине сэкономить 5 млрд. долл.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что скидка 20% предоставленная Украине Россией по цене на газ позволит сэкономить порядка 5 млрд. долл. в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Тимошенко сообщила журналистам на брифинге в Москве.

Она высказала удовлетворение, что украинской делегации в ходе переговоров удалось добиться предоставления такой скидки, а также перехода на европейскую цену на газ с 2010 года.

Премьер отметила, что переговоры были очень сложными, еще позавчера российская сторона занимала жесткую позицию, настаивая на установлении европейских цен уже с 2009 года.

Однако, подчеркнула Ю.Тимошенко, российскую сторону удалось убедить, что Украине необходим еще один год для того, чтобы заниматься внедрением энергосберегающих технологий, модернизацией, диверсификацией обеспечения энергоресурсами.

«Это очень высокий объем экономии, приблизительно 5 млрд. дол. Украина сэкономит за счет этой 20% скидки. Безусловно, это даст возможность нашей промышленности, нашему сектору экономики чувствовать себя более уверено в конкуренции на мировых рынках», - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года.

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 суток.