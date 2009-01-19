Путин: Россия готова оказать помощь Украине
Газовый вопрос разблокировал другие
Россия готова оказать помощь Украине в условиях экономического кризиса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Владимир Путин после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 года.
«Я хочу сказать, что со своей стороны мы будем делать все, чтобы Украину поддержать. И в сложных экономических, финансовых условиях нам есть, о чем поговорить, имея в виду достаточно высокий уровень кооперации между нашими экономиками», - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что сегодняшнее решение газового конфликта разблокирует решение ряда вопросов в сфере экономической деятельности.
Также В.Путин высказал уверенность, что. повышая кооперацию между странами, будет легче пройти сложный период «турбулентности мировой экономики и финансов».
В.Путин поблагодарил всех участников всех газовых переговоров.