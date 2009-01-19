Украина и Россия отказываются от взаимных претензий, выдвинутых в ходе газового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила журналистам на пресс-конференции в Москве после подписания газовых соглашений.

«На эту минуту урегулированы все проблемы. Украина и Россия друг к другу никаких претензий по потерям предъявлять не будут», - сказала Ю.Тимошенко.

По ее словам, никаких дополнительных гарантий от Украины для начала транзита газа в ЕС не требуется.

Как сообщалось, 16 января вице-премьер РФ Игорь Сечин сообщил, что адвокаты "Газпрома" заканчивают процедуру подачи жалобы в Стокгольмский международный арбитраж в связи с ситуацией с транзитом газа через территорию Украины в Европу.

5 января Хозяйственный суд Киева своим определением запретил НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять в 2009 году транзит российского природного газа территорией Украины по цене 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

9 января Хозяйственный суд Киева признал недействительными дополнительные соглашения от 01.01.2006 и 20.04.2007 к долгосрочному контракту от 21.06.2002, заключенному на период с 2003 до 2013 года. Согласно данным дополнительным соглашениям, которые суд признал недействительными, фиксировалась ставка на транзит российского газа по территории Украины на период 2006-2010 гг. на уровне 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 километров.