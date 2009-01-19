Ющенко в курсе всех договоренностей с РФ по газу

Президент Украины Виктор Ющенко в курсе всех договоренностей с Россией по газовой проблематике, заявила журналистам украинский премьер-министр Юлия Тимошенко по итогам переговоров и подписания документов по газу в Москве. "Сегодня мы перед вылетом встречались с президентом, и я президента проинформировала, на каких основах достигаются договоренности", - сказала Тимошенко. "Газпром"и "Нафтогаз Украины" в понедельник подписали два документа - о поставках газа Украине и о транзите российского газа в Европу. Оба они рассчитаны на 10 лет - 2009-2019 годы. При этом Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долларов за тысячу кубометров. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. "Я считаю, что условия, которые подписаны, очень выгодные", - сказала Тимошенко. По ее словам, по сути, Украина осталась единственной страной, которая получает газ на 20% ниже рыночных цен. "Это очень партнерский шаг навстречу Украины, и я считаю, что в Украине такое решение должно иметь поддержку", - заявила украинский премьер.