Цены на нефть снизились до 3-месячного минимума

Цены на нефть снизились до трехмесячного минимума утром в понедельник на фоне роста буровой активности в США.

Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,64 процента до $51,04 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,10, на 0,8 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 10 марта, на 8 единиц до 617 против 386 годом ранее, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с сентября 2015 года.

Рост запасов и буровой активности в США подрывает усилия ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, ранее договорившихся о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2017 года.

"Учитывая, что рынок по-прежнему переваривает значительный рост запасов, цены на нефть сегодня, вероятно, останутся под давлением", – сказали аналитики банка ANZ.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,2 миллиона баррелей до 528,39 миллиона баррелей, тогда как аналитики предрекали увеличение на 2 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

По мнению Майкла Маккарти из CMC Markets, динамику цен на нефть на этой неделе будут определять ожидания повышения ставок ФРС.

"Эта неделя полна событиями, которые потенциально могут повлиять на рынок, – сказал Маккарти. – Но ключевым (из них) будет реакция (рынка) на повышение ставок ФРС".