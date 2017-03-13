Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование строительства Каховской ГЭС-2

Кабинет министров Украины на заседании 10 марта одобрил для государственной компании-оператора ГЭС и ГАЭС «Укргидроэнерго» технико-экономическое обоснование строительства Каховской ГЭС-2.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Одобрено технико-экономическое обоснование проекта «Строительство Каховской ГЭС-2». Соответствующий проект распоряжения был принят на заседании правительства 10 марта», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, внедрение данного проекта будет способствовать повышению уровня надежности работы и улучшению качества электроснабжения в объединенной энергосистеме Украины за счет участия гидроагрегатов Каховской ГЭС-2 в автоматическом регулировании частоты и мощности, увеличения объема производства электрической энергии из возобновляемых источников.

«Это обеспечит экономию использования ископаемого топлива и улучшит надежность работы энергосистемы страны в целом», - добавили в пресс-службе.

По данным Минэнергоугля, финансирование данного проекта предусмотрено за счет тарифа на производство электроэнергии для «Укргидроэнерго», собственных средств предприятия и кредитных средств, предоставленных под государственные гарантии на условиях со-финансирования Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Согласно Программе развития гидроэнергетики до 2026 года, мощность Каховской ГЭС-2 будет составлять 250 МВт. Эксплуатация данной станции позволит перевести 335 МВт мощности гидроэнергетики с работы в базовой или полупиковой нагрузке в режим работы во время пикового потребления электроэнергии. Ориентировочная стоимость строительства – 420 млн евро.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

Для этой цели компания намерена инвестировать около 90 млрд грн в строительство новых и реконструкцию действующих станций (ГЭС и ГАЭС). Также «Укргидроэнерго» привлекает кредиты международных банков, таких как ЕБРР, Европейского инвестиционного банка или Всемирного банка.

Справка УНИАН. Компания «Укргидроэнерго» эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт (Днестровская ГАЭС находится на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.