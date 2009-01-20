Яценюк предлагает сделать Нафтогаз госмонополистом

Народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) предлагает сделать НАК «Нафтогаз Украины» государственным монополистом на отечественном рынке газа.

Об этом он сказал в эфире «5-го канала».

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня в парламенте зарегистрирован поданный им законопроект «Об установлении государственной монополии на рынке природного газа». Согласно этого проекта закона, “Нафтогаз” определяется как национальная акционерная компания, которая является монополистом, занимающимся закупкой газа за границей, продажей его потребителям и который имеет исключительное право на его экспорт.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине газ собственной добычи должен продаваться исключительно на аукционах.

Он отметил, что законопроектом предусмотрена прямая норма, запрещающая существование компаний-посредников на газовом рынке. “Речь идет исключительно о государственной монополии”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, этот законопроект должны поддержать все народные депутаты, которые должны доказать, что они на деле, а не словах выступают против посредников на газовом рынке.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, важно, “чтобы не произошло так, что одну фирму выпихнули, а другую хотят впихнуть” на газовый рынок.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли сделать вывод, что на сегодня компания “РосУкрЕнерго” уйдет из газового рынка Украины, А.ЯЦЕНЮК ответил: “Наверно, с украинского газового рынка, скорее всего, да”.

Он отметил, что насколько можно понять, в настоящее время эта компания «не очень-то присутствует» на украинском рынке газа, просто разные посредники борются между собой и с «Газпромом» за рынки стран Европы.

“Поэтому это их дело, пусть они себе смазывают там голову и плечи”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.