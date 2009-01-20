Нефть на азиатских рынках подешевела

Цена на нефть на азиатских торгах в понедельник понизилась на 2 долл. США после достижения соглашения между Россией и Украиной о поставках газа, которое поможет обеспечить топливом Европу, а во вторник держалась ниже отметки в 35 долл., сообщает Reuters.

Инвесторы лишний раз убедились в том, что ситуация в экономике сложилась достаточно неблагоприятная, когда британский банк Royal Bank of Scotland сообщил о крупнейших убытках за всю корпоративную историю Великобритании. На этом фоне доллар вырос к евро, что сразу же понизило привлекательность сырьевых ресурсов, номинированных в американской валюте.

При этом признаков повышения спроса на черное топливо пока не наблюдается. Потому к 8.43 по мск февральские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подешевели на 2,51 доллара до 34 долларов за баррель. Мартовские фьючерсы снизились на 2,33 до 40,24 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent опустились на 33 цента до 44,17 доллара за баррель.

"Холода являются единственным фактором, играющим на рост спроса и на повышение", - говорится в отчете французского банка Societe Generale.