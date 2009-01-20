Украина с 2010 г. будет покупать газ на 10% дешевле, чем Европа

С 2010 году Украина будет покупать российский газ на 10% дешевле, чем европейские страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Ю.ТИМОШЕНКО журналистам перед вылетом в Киев после практически 8-часовых переговоров в Газпроме, закончившихся сегодня около 4 часов утра (мск).

"С 2010 года мы будем брать газ на 10% дешевле, чем Европа», - сказала украинский премьер.

Напомним, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 дня.

Источник в украинской делегации сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.