Мининфраструктуры обеспечит своевременность поставок антрацита на ТЭС

Министерство инфраструктуры Украины будет координировать обеспечение своевременной поставки энергетического (антрацитового) угля для украинских тепловых электростанций (ТЭС).

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, речь об этом шла 10 марта в ходе совещания под председательством заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка по поручению вице-премьер-министра Владимира Кистиона по вопросам определения путей диверсификации источников поставок энергетического угля антрацитовой группы.

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В частности, в пресс-службе со ссылкой на представителя Министерства энергетики и угольной промышленности сообщили, что для того, чтобы учесть все потребности для теплогенерации, необходимо около 4,8 миллиона тонн энергетического угля антрацитовой группы до конца года (примерно 600 тысяч тонн угля в месяц), а контракты на поставку антрацитового угля могут быть подписаны только с мая.

"Анализируя все условия принятия груза и осуществление перевалки угля в морских торговых портах Украины, на сегодняшний день мы имеем только два порта, которые могут принимать участие в импорте энергетического угля антрацитовой группы, это – ГП "Морской торговый порт "Южный" и ГП "Морской торговый порт "Черноморск", - цитирует пресс-служба Лавренюка.

В пресс-службе добавили, что по поручению Лавренюка будет создана рабочая группа для отработки вышеуказанного вопроса, определения объемов перевалки в морских торговых портах и возможностей акционерной госкомпании "Укрзализныця" по ж/д перевозкам к украинским ТЭС энергетического угля в этом году, в состав которой будут привлечены представители профильных департаментов Мининфраструктуры, Минэнергоугля, "Укрзализныци", ГП "Администрация морских портов Украины" и морских торговых портов Украины.

"Совместными усилиями мы должны четко определить потребности украинских ТЭС в импорте энергетического угля. ПАО "Укрзализныця" со своей стороны должно обеспечить эффективную логистику в этом направлении, а морские торговые порты "Черноморск" и "Южный" - обеспечить принятие необходимого объема и осуществления перевалки энергетического угля для нужд украинских ТЭС", - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.