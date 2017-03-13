"Укртатнафта" планирует в 2017 году увеличить переработку нефти на 36-50%

Компания "Укртатнафта", оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, планирует по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличить переработку нефти на 36-50% - до 3,3 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на слова заместителя председателя правления по производству и капитальному строительству компании Сергея Кошелюка.

"В 2016 году мы переработали 2,2 миллиона тонн, в этом сможем переработать около 3-3,3 миллиона тонн", - сообщил Кошелюк.

Читайте также"Укртатнафта" выставила на аукцион "Украинской энергетической биржи" первые партии нефтепродуктов

Также сообщается, что объем переработки нефтяного сырья в размере 3,3 миллиона тонн будет достигнут за счет 2 миллионов тонн украинской и 1,3 миллиона тонн – азербайджанской нефти.

Согласно сообщения, на фоне налаживания поставок трубопроводной нефти и улучшения качества выпускаемых нефтепродуктов завод намерен планомерно наращивать объемы производства и увеличивать свою долю на рынке.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года компания сообщила о планах по переработке 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти сорта Azeri Light.

В середине февраля 2017 года "Укртатнафта" начала выпуск бензинов, которые соответствуют экологическому классу Евро-5.

С 10 марта "Укртатнафта" и государственная компания "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной инфраструктуры, запустили в работу нефтепровод, по которому на завод из нефтеналивного терминала в порту "Южный" поступает нефть сорта Azeri Light. Отметим, что эту нефть компания начала перерабатывать с декабря прошлого года, но до 10 марта это сырье поставлялось ж/д транспортом.

Справка УНИАН. "Укртатнафта" создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Сегодняшняя мощность переработки нефтяного сырья на предприятии составляет около 10,5 миллиона тонн в год. На Кременчугском НПЗ производятся светлые нефтепродукты (бензины марок А-92 и А-95, дизельное топливо и реактивное топливо), темные нефтепродукты – мазут и битум, а также сжиженный газ.