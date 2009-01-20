Миллер признал: ”РосУкрЭнерго” срывало газовые переговоры

Глава "Газпрома" признал, что "РосУкрЭнерго" срывало переговоры российской компании с "Нафтогазом Украины" в конце прошлого года. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

Отвечая на вопрос, повлияло ли "РосУкрЭнерго" на ход переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", А.МИЛЛЕР отметил: "Да, действительно, в конце декабря премьер-министры России и Украины пришли к согласию, и наши компании были готовы договориться о цене газа в 235 доллара за тыс. кубометров при условии совместных экспортных операций с территории Украины". "РосУкрЭнерго" тогда предложило покупать газ для Украины по цене 285 долларов за тыс. кубометров",- продолжил А.МИЛЛЕР.

"За счет этого, - пояснил глава "Газпрома", - компания /"РосУкрЭнерго"/ рассчитывала остаться на рынке. Но, несмотря на это, российская сторона от договоренностей по переходу на прямые контракты не отказалась, а 31 декабря, как вы знаете, Президент Украины отозвал делегацию НАК "Нафтогаза Украины" с переговоров".

Таким образом, А.МИЛЛЕР признал определенную вину "РосУкрЭнерго" в срыве прошлогодних российско-украинских переговоров по газу.

Напомним, в июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).

Как заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№1 (729), 17-23 января) бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь БАКАЙ, главной причиной срыва украинско-российских переговоров о поставках газа стал спор вокруг права собственности на газ в украинских подземных хранилищах, поставленный «Газпромом» для компании «РосУкрЭнерго», которая также внесла свой вклад в срыв переговоров.

«Самая главная причина - это спорный газ в украинских хранилищах, - сказал он. - Кому принадлежат 11 млрд. кубометров, поставленных в адрес посредника в 2008 году?».

Двумя другими причинами, по его информации, стали спор вокруг цены на газ для Украины в 2009 году, а также желание украинской стороны разорвать соглашение, подписанное в 2006 году и фиксирующее ставку на транзит российского газа в Европу.

«Украина хотела расторгнуть контракт на транзит газа, который в январе 2006 года подписал тогдашний глава НАКа Алексей ИВЧЕНКО, и поднять ставку на транзит газа. У России своя позиция: если вы поднимаете ставку транзита, то мы не даем Украине льготную цену на газ», - пояснил И.БАКАЙ.

Среди причин срыва переговоров он назвал также позицию компании «РосУкрЭнерго», которая в ходе переговоров постоянно предлагала «Газпрому» цену за газ более высокую, чем «Нафтогаз Украины».

«Страсти подогревали сами посредники тем, что всегда давали «Газпрому» цену выше, чем просил «Нафтогаз». «Газпром» говорит, мол, вы не соглашаетесь на 235 долл., а вот эта структура предлагает нам по 285 долл. Словом, все камни, которые бросают в огород «Нафтогаза», были связаны с РУЭ, которая реально своими действиями срывала любые переговоры «Нафтогаза Украины» с «Газпромом», - заявил И.БАКАЙ.