Газ для Украины будет стоить 360 долл.
Заявляет Миллер
Поставки газа на Украину будут осуществляться по цене 360 долл. за тысячу кубометров. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает ИТАР-ТАСС.
"В 2008 году "Газпром" поставлял Украине газ по 189,5 долл. за тысячу кубометров, и это была совсем не рыночная цена, - напомнил он. - К 31 декабря мы вышли на договоренности, которые так и не были закреплены, о цене в 250 долларов, но предусматривающие механизм совместного экспорта газа, чтобы украинская сторона могла получать доход, который позволил бы ей дотировать своих потребителей до 235 долларов". (Газ для Украины в 2008 году стоил 179,5 долл. за тыс.куб.м - УНИАН).
А.МИЛЛЕР также сказал: "В первом квартале этого года газ будет поставляться по рыночной формуле цены и базовая цена составит 450 долларов. С учетом понижающего коэффициента в 20% цена составит 360 долларов". При этом глава "Газпрома" отметил, что поскольку цены на газ будут исчисляться в зависимости от цен на нефтепродукты, стоимость газа для Украины может меняться.
На просьбу президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА уточнить, что означает понижающий коэффициент, А. МИЛЛЕР сказал: "Скидка была применена из-за того, что тариф за транзит остался на уровне 2008 года, то есть 1,7 доллара за тысячу кубометров за 100 км. С точки зрения экономических интересов и целесообразности принято решение, что мы можем пойти навстречу Украине и предоставить скидку в 20%. С 2010 года "Газпром" в соответствии с долгосрочным контрактом выходит на рыночные цены", - добавил он.
Напомним, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.
После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.
Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 дня.
Источник в украинской делегации сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.