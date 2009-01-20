Газ для Украины будет стоить 360 долл.

Поставки газа на Украину будут осуществляться по цене 360 долл. за тысячу кубометров. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, передает ИТАР-ТАСС.

"В 2008 году "Газпром" поставлял Украине газ по 189,5 долл. за тысячу кубометров, и это была совсем не рыночная цена, - напомнил он. - К 31 декабря мы вышли на договоренности, которые так и не были закреплены, о цене в 250 долларов, но предусматривающие механизм совместного экспорта газа, чтобы украинская сторона могла получать доход, который позволил бы ей дотировать своих потребителей до 235 долларов". (Газ для Украины в 2008 году стоил 179,5 долл. за тыс.куб.м - УНИАН).

А.МИЛЛЕР также сказал: "В первом квартале этого года газ будет поставляться по рыночной формуле цены и базовая цена составит 450 долларов. С учетом понижающего коэффициента в 20% цена составит 360 долларов". При этом глава "Газпрома" отметил, что поскольку цены на газ будут исчисляться в зависимости от цен на нефтепродукты, стоимость газа для Украины может меняться.

На просьбу президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА уточнить, что означает понижающий коэффициент, А. МИЛЛЕР сказал: "Скидка была применена из-за того, что тариф за транзит остался на уровне 2008 года, то есть 1,7 доллара за тысячу кубометров за 100 км. С точки зрения экономических интересов и целесообразности принято решение, что мы можем пойти навстречу Украине и предоставить скидку в 20%. С 2010 года "Газпром" в соответствии с долгосрочным контрактом выходит на рыночные цены", - добавил он.

Напомним, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 дня.

Источник в украинской делегации сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.