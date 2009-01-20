ГТС Украины начала принимать российский газ
10:33, 20 января 2009Энергетика
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Сообщил Куприянов
Газотранспортная система Украины в 10.05 мск начала принимать российский газ.
Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИНЯНОВ.
«Сегодня в 10.05 мск началась передача российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа». В настоящее время мы наращиваем поставки во всех направлениях», - сказал С.КУПРИЯНОВ.
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