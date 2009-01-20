ГТС Украины начала принимать российский газ

10:33, 20 января 2009
Энергетика
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Сообщил Куприянов

Газотранспортная система Украины в 10.05 мск начала принимать российский газ.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИНЯНОВ.

«Сегодня в 10.05 мск началась передача российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа». В настоящее время мы наращиваем поставки во всех направлениях», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

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