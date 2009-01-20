«Венко Прикерченская Лтд» подписала Глобальный договор ООН
Компания подержала 10 принципов КСО
Сегодня, 20 января, компания «Венко Прикерченская Лтд.» официально подписала Глобальный договор ООН. Таким образом, компания полностью поддержала 10 универсальных принципов корпоративной социальной ответственности в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. Об этом УНИАН сообщили в компании.
На сегодняшний день в Глобальном договоре участвуют более чем 6500 компаний и организаций из 130 стран мира. Участники договора содействую распространению универсальных принципов корпоративной социальной ответственности в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.
”Мы стремимся способствовать экономическому и социальному развитию Украины, руководствуясь при этом именно изложенными в Глобальном договоре ООН. принципами социальной ответственности, которые полностью совпадают с корпоративными ценностями нашей компании», - подчеркнул президент «Венко Прикерченская Лтд.» Джим БАУН.
Справка УНИАН.Глобальный договор ООН вступил в силу в 2000 году. На сегодняшний день в этой международной инициативе участвуют более чем 6500 компаний и организаций из 130 стран мира. Участники договора содействую распространению универсальных принципов корпоративной социальной ответственности в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. Используя силу коллективного действия, Глобальный договор ООН направлен на закрепление этих принципов в стратегиях бизнеса компаний, их корпоративной культуре и ценностях, что, в свою очередь, способствует достижению основных целей ООН в мире. www.unglobalcompact.org.
Презентация Глобального договора ООН в Украине достоялась 25 апреля 2006 года при поддержке ведущих украинских и международных компаний, а также представителей центральных органов власти страны. Первыми договор подписали 34 украинские и международные компании, ассоциации и неправительственные организации www.globalcompact.org.ua .
Компания "Венко Прикерченская Лтд." является подразделением "Vanco International", дочерней компании "Vanco Energy", владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван Дайк. "Венко Прикерченская Лтд." занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв.км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долларов США.