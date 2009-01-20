«Венко Прикерченская Лтд» подписала Глобальный договор ООН

Сегодня, 20 января, компания «Венко Прикерченская Лтд.» официально подписала Глобальный договор ООН. Таким образом, компания полностью поддержала 10 универсальных принципов корпоративной социальной ответственности в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. Об этом УНИАН сообщили в компании.

На сегодняшний день в Глобальном договоре участвуют более чем 6500 компаний и организаций из 130 стран мира. Участники договора содействую распространению универсальных принципов корпоративной социальной ответственности в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.

”Мы стремимся способствовать экономическому и социальному развитию Украины, руководствуясь при этом именно изложенными в Глобальном договоре ООН. принципами социальной ответственности, которые полностью совпадают с корпоративными ценностями нашей компании», - подчеркнул президент «Венко Прикерченская Лтд.» Джим БАУН.

Справка УНИАН.Глобальный договор ООН вступил в силу в 2000 году. На сегодняшний день в этой международной инициативе участвуют более чем 6500 компаний и организаций из 130 стран мира. Участники договора содействую распространению универсальных принципов корпоративной социальной ответственности в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. Используя силу коллективного действия, Глобальный договор ООН направлен на закрепление этих принципов в стратегиях бизнеса компаний, их корпоративной культуре и ценностях, что, в свою очередь, способствует достижению основных целей ООН в мире. www.unglobalcompact.org.

Презентация Глобального договора ООН в Украине достоялась 25 апреля 2006 года при поддержке ведущих украинских и международных компаний, а также представителей центральных органов власти страны. Первыми договор подписали 34 украинские и международные компании, ассоциации и неправительственные организации www.globalcompact.org.ua .

Компания "Венко Прикерченская Лтд." является подразделением "Vanco International", дочерней компании "Vanco Energy", владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван Дайк. "Венко Прикерченская Лтд." занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв.км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долларов США.