"Укрэнерго" хочет до июля сформировать набсовет компании

Государственная компания - оператор объединенной энергосистемы "Укрэнерго" планирует до начала июля сформировать наблюдательный совет в рамках реформы корпоративного управления компании. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба "Укрэнерго" со ссылкой на и. о. главы компании Всеволода Ковальчука.

"Если всё будет сделано так, как мы запланировали, к июлю мы должны сформировать независимый набсовет", - приводятся в сообщении слова Ковальчука.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года был принят закон Украины "О корпоративном управлении на государственных предприятиях", который обязует провести реформу корпоративного управления в госкомпаниях в соответствии со стандартами Организации экономического развития и сотрудничества, а также обязывает госпредприятия создать наблюдательные советы и проводить независимый аудит.

Согласно этой реформе, в "Укрэнерго" должен появиться независимый наблюдательный совет, который будет утверждать стратегию развития компании, назначать ее менеджмент, оценивать его работу и привлекать независимого аудитора, а также утверждать финансовый план компании. Данная реформа должна снизить возможности политического вмешательства в работу компании-оператора.

Ранее Ковальчук сообщал, что наблюдательный совет заработает в третьем квартале 2017 года.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.