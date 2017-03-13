Суд разрешил компании Фирташа взыскать с ОПЗ более 5 миллиардов долга за газ

Южный городской суд Одесской области разрешил компании Ostchem Holding Limited взыскать в принудительном порядке с Одесского припортового завода более 5 миллиардов гривень долга за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении суда от 6 марта.

Отмечается, что суд под председательством Земфиры Барановской рассмотрел ходатайство представителя Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины частичного арбитражного решения "при согласии №1 Арбитражного института" Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года.

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"Признать и разрешить принудительное исполнение частичного арбитражного решения о взыскании с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании Oscthem Holding Limited неоспариваемого непогашенного основного долга в размере 5 240 997 234,04 гривни, и неоспариваемой начисленной пени в размере 1572299 170,32 гривни" - сказано в решении.

В нем говорится, что деньги должны быть уплачены в соответствии с контрактом купли-продажи природного газа № 20/СН-36 -1 от 20 января 2013 года.

Суд также принял решение о выдаче исполнительного листа о взыскании задолженности с ОПЗ в пользу компании Oscthem Holding Limited в лице Эмилиу Чормозиу, находящемуся в Лимасоле (Кипр).

Как сообщал УНИАН, 6 марта Одесский припортовый завод, работа которого была приостановлена в конце 2016 года, возобновил производство товарного карбамида и аммиака.

В декабре прошлого года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 миллиона долларов задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 1,5 миллиарда гривень – перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят "Концерн Стирол", черкасский "Азот", "Ривнеазот", "Серевородонецкое объединение "Азот" и завод в Эстонии – "Нитроферт". Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.