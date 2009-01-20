Миллер: Украина перейдет на предоплату

ОАО "Газпром" в случае неплатежей Украины за поставки газа переведет ее на стопроцентную предоплату: в этом случае страна будет платить за месяц вперед. Об этом заявил сегодня глава российского холдинга Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"В контракте предусмотрен специальный механизм: если будут иметься сбои в платежах, мы столкнемся с неплатежами, то автоматически мы переходим на механизм стопроцентной предоплаты. Украина должна будет платить за месяц вперед", - сказал А.МИЛЛЕР на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как уточнил глава "Газпрома", проблема неплатежей была в случае с Украиной актуальной даже при прежних ценах на голубое топливо. "Ожидать, что ситуация с платежами улучшится при существенном росте цен не приходится", - констатировал он.

В свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ уточнил, что "достаточно однократного неплатежа, чтобы торговля была переведена на механизм предоплаты".

При этом президент РФ отметил, что после подписания контракта с Украиной нет смысла открывать аккредитив в качестве гарантий за оплату российского газа (как предлагалось в качестве одного из вариантов 17 января, когда в Москве проходил газовый саммит – УНИАН).

"Нам удалось заложить переход на стопроцентные авансовые платежи в случае сбоя в платежах за газ. Этот механизм гораздо более жесткий, чем аккредитив", - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 дня.

Источник в украинской делегации сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров. В то же время А.МИЛЛЕР объявил, что в первом квартале поставки газа в Украину будут осуществляться по цене 360 долл. за тысячу кубометров.