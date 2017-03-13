Гройсман предложил Маску обсудить запуск в Украине проекта по сохранению энергии

Американский предприниматель, изобретатель, основатель компаний SpaceX и X.com. Илон Маск выразил готовность реализовать в Украине ряд проектов по возобновляемой энергетике.

Под сообщением Маска в Twitter о проекте по энергосбережению в Австралии его спросили о возможности создания подобного проекта в Украине.

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"Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене ($250 за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро будет обновлен, поэтому будет полная прозрачность", - написал Маск в ответ.

В ответ премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил заинтересованность и предложил обсудить детали.

«Хорошая идея. Украина готова стать тестовой площадкой для инноваций. Давайте обсудим детали», - отметил глава украинского правительства на своей странице в Twitter.