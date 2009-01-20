Газ для Украины в первом квартале будет стоить 360 долл.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину цена на газ для украинских потребителей рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Компания отмечает, что впервые во взаимоотношениях России и Украины в газовой сфере стала применяться общепринятая европейская формула цены, которая уже действует со всеми покупателями российского газа.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. Объем транзита газа через Украину в 2009 году составит до 120 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

Контракт на транзит газа по территории Украины и контракт на его поставку потребителям Украины заключены с 2009 по 2018 год включительно и будут действовать независимо друг от друга.

«Все это создает дополнительные гарантии того, что ситуация с прекращением транзита газа через Украину европейским потребителям больше никогда не повторится», – отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что сегодня в 5 часов 50 мин. «Газпром» направил в Объединенное диспетчерское управление НАК «Нафтогаз Украины» (ОДУ) первую заявку на транзит 99,2 млн. куб. м газа в сутки с 10.00 через ГИС «Суджа», которая уже была подготовлена для подачи газа и находилась под рабочим давлением с 13 января.

После уточнения заявок европейских и украинских потребителей в ОДУ была направлена вторая заявка на поставку в направлении Украины 423,8 млн. куб. м газа в сутки (вторая заявка включает в себя первую). Из них на экспорт через все основные ГИС на входе и выходе ГТС Украины в объеме 348,8 млн. куб. м, потребителям Украины – 75 млн. куб. м.

В 10.05 Украина начала транзит российского газа в Европу, который сначала стал поступать через ГИС «Суджа». В 11.10 после согласования украинской стороной второй заявки газ также стал поступать для потребителей Украины и по другим ГИС.

Транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа потребителям Украины были начаты в соответствии с достигнутыми ночью 18 января договоренностями между председателем правительства России Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Данные договоренности предусматривают переход двух стран во взаимоотношениях в газовой сфере на общепринятые, прозрачные европейские правила ценообразования, начиная с 2009 года.

Во исполнение достигнутых договоренностей 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в присутствии глав правительств России и Украины подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Никаких посредников между компаниями контракты не предусматривают.

Украина стала последней республикой бывшего СССР, с которой «Газпром» перешел на рыночные абсолютно прозрачные отношения в газовой сфере.

Отметим, как заявила премьер-министр Украины Юлия Ю.ТИМОШЕНКО журналистам перед вылетом в Киев после практически 8-часовых переговоров в Газпроме, закончившихся сегодня около 4 часов утра (мск), Украина с 2010 года будет покупать газ на 10% дешевле, чем Европа.

Она также сообщила, что технологический газ, который необходим для осуществления транзита российского газа в Европу, Украина закупит по специально рассчитанной цене - 167 долл. за 1 тыс куб. м в объеме 11 млрд куб. м.