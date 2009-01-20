Главный результат газовых переговоров - отход от 450 долл.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает главным результатом украинско-российских газовых переговоров то, что Россия отошла от цены 450 долларов, на которой настаивала раньше.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сказал, комментируя результаты газовых переговоров в Москве.

Председатель парламентского комитета также положительно оценил то, что Россия согласилась на поставки из всех точек газа в Европу сроком на 10 лет. “Это имеет большое значение для Украины, потому что никто из отечественных политиков не сможет договариваться с Москвой и спекулировать ценой на газ во время выборов”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

Председатель парламентского комитета ожидает в ближайшее время увидеть подписанный документ и тогда уже делать окончательные выводы. «Важно, чтобы не оказалось потом, что наша премьер или кто-то из делегации взяли на себя политические обязательства. Ведь мы знаем, что переговоры с НАК «Нафтогаз» начинаются с вопросов НАТО, Черноморского флота, Голодомора, русского языка и так далее», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Также ключевым вопросом остается газотранспортная система. Председатель парламентского комитета по вопросам национальной обороны и безопасности уверен: нельзя отдавать украинскую ГТС ни в аренду, ни в концессию, ни в собственность, “ведь в Европе только наша ГТС осталась неподконтрольной «Газпрому».

А.ГРИЦЕНКО убежден, что в Украине достаточно средств для содержания ГТС. Но для этого, подчеркнул он, ”правительству нужно навести порядок в сфере собственной добычи, понять, чьи месторождения, по какой цене продается газ и кто платит средства в государственный бюджет”.

Также, считает А.ГРИЦЕНКО, “нужно вычистить систему распределения газа, избавившись от надуманных бумажных компаний, которые перепродают и накручивают для каждого потребителя, особенно для крупных предприятий, высокую цену газа”.

Кроме того, по убеждению, А.ГРИЦЕНКО, “премьер-министр должна собрать правительство и четко с НКРЭ определить поквартально, вплоть до конца года, какой будет цена на газ, с учетом транспортировки, средств и так далее”. “Цена должна формироваться прозрачно, тогда можно формировать бизнес-планы и бюджеты всех потребителей», - отметил он.

Как сообщалось, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.