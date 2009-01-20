Нафтогаз постарается максимально быстро направить газ Европе

НАК «Нафтогаз Украины» постарается максимально быстро направить российский газ европейским потребителям.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Газ пошел… Исходим из 36 часов, но мы постараемся максимально быстро направить его европейским потребителям…» – сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" ранее заявлял, что для запуска ГТС Украины в транзитном режиме потребуется 36 часов с момента принятия решения о возобновлении транзита.

Напомним, Россия 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены были отключать дома от отопления и останавливать производства.

Документы о поставках газа в Украину и его транзите через территорию Украины были подписаны 19 января в Москве.

Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долларов за тысячу кубометров. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров.

Стоимость российского газа для Украины в первом квартале 2009 года составит 360 долларов за тысячу кубометров, сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром».