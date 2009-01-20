Нафтогаз постарается максимально быстро направить газ Европе
"Исходим из 36 часов"...
НАК «Нафтогаз Украины» постарается максимально быстро направить российский газ европейским потребителям.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.
«Газ пошел… Исходим из 36 часов, но мы постараемся максимально быстро направить его европейским потребителям…» – сказал он.
Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" ранее заявлял, что для запуска ГТС Украины в транзитном режиме потребуется 36 часов с момента принятия решения о возобновлении транзита.
Напомним, Россия 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены были отключать дома от отопления и останавливать производства.
Документы о поставках газа в Украину и его транзите через территорию Украины были подписаны 19 января в Москве.
Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долларов за тысячу кубометров. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров.
Стоимость российского газа для Украины в первом квартале 2009 года составит 360 долларов за тысячу кубометров, сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром».