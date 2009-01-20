Средняя рыночная цена газа в 2009 г. составит 250 долл.

Средняя рыночная цена на газ в 2009 году составит 250 долл. США за тыс. куб. м, следственно, для Украины – 200 долл.

Об этом сообщил в интервью «Эхо Москвы» президент российского Института энергетики и финансов Леонид ГРИГОРЬЕВ.

По его словам, заключенные между «Газпромом» и Европой контракты предусматривают расчет цены на газ на основании формулы, включающей цену нефти 9-месячной давности. Таким образом, сегодняшняя цена на газ привязана к летним ценам на нефть, когда ее стоимость была высокой.

«Но поскольку цена упала очень быстро в три раза, то так же быстро, в течение 2009 года, но только с уступом, позже, будет снижаться цена на газ» - отметил Л.ГРИГОРЬЕВ.

«250 – это примерная средняя цена за год, которая получилась бы естественным порядком. Если считать от нее и скинуть 20%, - будет 200», - пояснил он.

Напомним, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

В управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ для украинских потребителей рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м.