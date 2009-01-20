У Секретариата Президента договоренности Тимошенко-Путина вызывают много вопросов

Договоренности по поставкам российского газа, достигнутые премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и ее российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ, вызывают много вопросов и предостережений как вследствие характера двусторонних переговоров, так и из-за непрозрачности принятых решений.

Так глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА прокомментировал подписание в понедельник соглашения между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» и объявленные принципы украинско-российского сотрудничества в газовой сфере, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В первую очередь В.БАЛОГА обратил внимание на то, что в Москве так и не была названа конкретная стоимость российского топлива, которое будет импортироваться в нашу страну. Вместо этого был объявлен очень приблизительный ценовой коридор, который не позволяет точно определить, какой будет нагрузка стоимости газа на отечественную экономику и жилищно-коммунальную отрасль. Поэтому не исключено, что уже в феврале промышленные предприятия и население увидят в платежках за использованный газ значительно более высокие цифры к уплате. Как следствие, уменьшится количество потребителей, которые смогут рассчитаться за дорогие энергоносители, что приведет к моментальному росту долгов на внутреннем газовом рынке.

Руководитель президентского Секретариата назвал факт сокрытия цены на импортный российский газ основанием для подозрений в коррупции. Ведь так называемые среднеевропейские цены, из которых исходили московские переговорщики, - это довольно условная величина, которая не может использоваться в качестве основы расчета конкретной стоимости топлива, тем более при подписании договора.

«Два дня на исчисление точной стоимости газа для Украины, которые попросила Ю.ТИМОШЕНКО, дают ей простор для вольных импровизаций с формулой цены. Создается впечатление, что правительство сначала купило великоватые туфли, а уже потом будет думать, как ходить в большей на несколько размеров обуви».

В.БАЛОГА назвал неприемлемым определение стоимости российского газа для украинских потребителей от цены в 450 долларов за тысячу кубометров, которую последний месяц навязывает Москва. Если правительство будет исходить именно из этой цифры, тогда Украина может получать топливо по меньшей мере за 360 долларов. Однако совсем недавно, 1 января этого года, премьер-министр в совместном с Президентом заявлении признала экономически обоснованной цену в 201 доллар за тысячу кубометров, отмечает В.БАЛОГА. В разнице между этими цифрами, по мнению главы Секретариата, и может скрываться коррупционная составляющая украинско-российских газовых соглашений.

«Ключевые государства Европейского Союза - Германия, Австрия, Словакия - в настоящее время покупают газ по цене меньше 300 долларов за тысячу кубов. В это же время Украина вынуждена импортировать топливо за значительно большую цену. Может, география изменилась и с вчерашнего дня наша страна уже в ЕС?", - спрашивает глава СП.

Следовательно, заявления Ю.ТИМОШЕНКО о 20-процентной скидке на российский газ и отсутствие посредников в поставках "можно считать гримом, которым ретушируется другая экономика достигнутых в Москве договоренностей", считает В.БАЛОГА. Настоящее содержание подписанных контрактов станет понятным уже в феврале-марте, когда потребители получат газ не в телевизоре за «очень выгодную цену», а в своих трубах и котельных. "Тогда Ю.ТИМОШЕНКО получит очень множество вопросов, вот только вряд ли даст на них понятные ответы. Выглядят вполне вероятными прогнозы экспертов о том, что цена газовых «побед» премьера окажется слишком высокой для Украины».

Учитывая вероятные экономические риски, В.БАЛОГА подчеркнул важность обеспечения баланса бюджета «Нафтогаза Украины», поскольку у Кабмина может снова возникнуть искушение компенсировать потери за потребленный газ именно за счет НАК, как это было в прошлом году. Глава Секретариата предостерегает против любых действий, способных поставить «Нафтогаз» на грань искусственного банкротства. Он высказался за необходимость обсуждения финансового положения НАК на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

По словам руководителя президентского Секретариата, его критические оценки содержания украинско-российских газовых договоренностей следует воспринимать исключительно в плоскости их последствий для экономики, без политической составляющей. Ведь именно правительство полностью ответственно за состояние отечественной экономики, тогда как подписанные соглашения способны негативно отразиться на экономической и энергетической безопасности Украины.

«Конечно, премьер-министр в который раз заявит о безосновательных выпадах в свой адрес со стороны главы Секретариата Президента. Она уже не в первый раз нервно реагирует на обоснованную критику. Однако уже скоро реалии подтвердят справедливость моих слов. Просто Ю.ТИМОШЕНКО в Москве стоило договариваться об обеспечении интересов Украины, а не о собственных политических преимуществах», - считает В.БАЛОГА.

Отметим, согласно заявлению Газпрома, в соответствии с контрактом на поставку газа в Украину цена на газ для украинских потребителей рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.