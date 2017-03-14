Нефть слабо дорожает на фоне оптимизма ОПЕК по сокращению добычи

Мировые цены на нефть во вторник слегка подрастают на ожиданиях инвесторами данных ОПЕК об объемах добычи этого сырья в странах картеля в феврале, которые будут опубликованы позднее во вторник, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:39 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1% - до 51,40 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02%, до 48,41 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

"Основная цель плана сокращения добычи ОПЕК заключается не только в том, чтобы способствовать увеличению цен, но и в том, чтобы сократить глобальные запасы", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика SCI International Гао Цзяна (Gao Jian).

Кроме того, участники рынка ожидают, также сегодня, данных Американского института нефти (API) о запасах нефти в США, а в среду выйдет официальная статистика запасов "черного золота" от минэнерго страны.