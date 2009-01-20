Через ГКС в Часловцах газ пошел в Европу

Несколько минут назад через последнюю газокомпрессорную станцию в Украине пустили газ в Европу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации и связи с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Газокомпрессорная станция, через которую пустили газ, расположена в с. Часловцы Ужгородского района. Эта станция за 17 лет независимости Украины транспортировала через территорию Закарпатской области ежегодно в среднем 127 млрд. кубометров природного газа.

Газокомпрессорная станция в Часловцах крупнейшая в Европе.

По информации управления, на данный момент проводятся контрольные измерения давления.