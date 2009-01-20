Газпром в течение суток выйдет на плановые объемы закачки газа

ОАО «Газпром» планирует в течение суток выйти на плановые объемы закачки газа в ГТС Украины до 423,8 млн. кубов в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель компании.

«Я думаю, что если со стороны Украины будет нормальный прием, потому, что они тоже должны загрузить свои агрегаты, то мы в течение суток выйдем на плановый объем – 423 млн. кубических метров в сутки», - сказал он.

По его словам, на этот момент газ в ГТС Украины подается в объеме 271 млн. кубов в сутки.

«Мы наращиваем эти объемы поставки, мы подгружаем газоперекачивающие агрегаты, увеличиваем отбор из подземных хранилищ. Дана команда на увеличения добычи по нашим газодобывающим предприятиям», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Газпром» после уточнения заявок европейских и украинских потребителей в Объединенное диспетчерское управление НАК «Нафтогаз Украины» была направлена заявка на поставку в направлении Украины 423,8 млн. куб. м газа в сутки. Из них на экспорт через все основные ГИС на входе и выходе ГТС Украины в объеме 348,8 млн. куб. м, потребителям Украины – 75 млн. куб. м.

В 10.05 Украина начала транзит российского газа в Европу, который сначала стал поступать через ГИС «Суджа». В 11.10 после согласования украинской стороной второй заявки газ также стал поступать для потребителей Украины и по другим ГИС.