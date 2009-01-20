Баррозу поздравил Ющенко с газовыми договоренностями

Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с достижением договоренностей с российской стороной по газовым вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в телефонном разговоре по инициативе Брюсселя, Ж.БАРРОЗУ выразил надежду, что долгосрочный характер двусторонних договоренностей между Украиной и РФ будет способствовать также укреплению энерготранзитного пространства в Европе на прозрачных взаимовыгодных принципах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что природный газ уже начал поступать из России на территорию Украины, и уже до конца текущих суток дойдет до европейских потребителей.

Президент Украины и председатель Еврокомиссии обсудили также дальнейшие шаги в преодолении последствий ситуации, а также совместные действия в направлении европейской интеграции Украины.