Нацкомиссия одобрила инвестпрограмму "Укрэнерго" на 2017 год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила инвестиционную программу для государственной компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" на 2017 год в размере 3,241 миллиарда гривень без учета НДС.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании регулятора.

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Среди источников финансирования данной программы указаны амортизационные отчисления (962,7 миллиона гривень), прибыль на капитальные инвестиции (954,9 миллиона гривень), кредитные средства (1,297 миллиарда гривень) и др.

Комментируя данную инвестпрограмму, и. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что данный документ был составлен с учетом минимальной нагрузки на тариф на передачу электроэнергии.

"Инвестпрограмма была сформирована, исходя из принципа минимальной нагрузки на тариф компании. В основном она предусматривает завершение строительства, есть только одно исключение – это подстанция "Креминская" напряжением 500 кВ, строительство которой является стратегическим, поскольку функционирование Луганской ТЭС в режиме острова (станция отсоединена от объединенной энергосистемы в результате военных действий на Донбассе – УНИАН), не обеспечивает надежного энергоснабжения севера Луганской области", - сказал Ковальчук.

По его словам, тендерные процедуры для строительства этой станции уже находятся на завершающем этапе.

"Имея утвержденную инвестпрограмму и финансовые средства, мы сможем начать строительство данного объекта в этом году… Мы планируем завершить строительство этого объекта до конца третьего квартала следующего года», - сообщил Ковальчук, добавив, что полная стоимость подстанции "Креминская" составляет 1,8 миллиарда гривень.

Также, по словам главы "Укрэнерго", скорее всего компания не будет обращаться в Нацкомиссию за дополнительным финансированием данного строительства в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2016 года компания "Укрэнерго" опубликовала для публичного обсуждения проект инвестиционной программы на 2017 год общим объемом 7,6 миллиарда гривень.

В данном проекте значились следующие источники финансирования: кредитные средства (4,2 миллиарда гривень), прибыль компании (2,4 миллиарда гривень) и амортизационные отчисления (984,9 миллиона гривень). На новое строительство компания планировала выделить около 4 миллиардов гривень, из которых 2 миллиарда гривень для Южной энергосистемы и 1,2 миллиарда гривень – для Центральной энергосистемы.

20 декабря 2016 года НКРЭКУ снизила средневзвешенный тариф для "Укрэнерго" на 2017 год на 4,2%, до 6,054 копейки/кВт-ч.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Укрэнерго" в 2015 году получила 820,4 миллионов гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года убыток компании составил 1,2 миллиарда гривень.