Бойко: Украина может утратить статус основного транзитера газа

Действия правительства Юлии ТИМОШЕНКО, допустившего газовую войну с Россией, привели к ухудшению имиджа Украины в Европе. Теперь Европейский Союз задумается о других маршрутах поставок газа, поскольку транзит через украинскую территорию не может гарантировать бесперебойное снабжение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил, народный депутат Украины, министр топлива и энергетики в Оппозиционном правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА Юрий БОЙКО, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Сегодняшний конфликт подтолкнет Европейский Союз к поиску альтернативных трубопроводов. Причем, если Россия имеет одно видение, которое касается «Южного потока» и «Северного», ориентированных на ямальские месторождения, а «Южный поток» – это альтернатива нашим магистралям, то у ЕС вырабатывается свое видение. Думаю, будет оживляться вопрос строительства «Набукко» и будет пересмотр газовой стратегии ЕС. С переориентацией на разжиженный газ. Для Украины это не выгодно», – сказал он.

По словам Ю.БОЙКО, к таким последствиям привели непрофессиональные действия нынешнего руководства Украины, допустившего газовую войну с Россией.

«Мы как страна, имеющая уникальное транзитное положение, заинтересованы в углублении сотрудничества с РФ. И чтобы весь российский газ шел по нашей территории. Но просто надо не давать повода европейским партнерам сомневаться в нашей надежности», – констатировал депутат.