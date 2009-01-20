Шлапак: газовые договоренности не соответствуют директивам Президента

Подписанные договоры НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа на период с 2009 по 2019 год не полностью соответствуют директивам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

По его словам, в частности, в директивах был предусмотрен поэтапный трехлетний переход на рыночные цены на газ и соответствующий поэтапный переход на рыночные тарифы на транзит и хранение газа в ПХГ.

«Я считаю, что в этой части директивы, безусловно, не выполнены», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что в подписанных соглашениях вызывает очень большой вопрос базовая цена – 450 долл. за тысячу кубометров. «450 долларов является абсолютно неправильной ценой на границе Россия-Украина», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

При этом он в качестве примера назвал цены на границе Украина-Венгрия – 403 доллара и Германия-Чехия – 385 долларов без учета транзитного ключа. «Как посчитана эта цифра, мне сложно сказать, и речь идет о том, что цифра 450 долларов зафиксирована на 10 лет», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

По его словам, если бы расчеты велись обратным путем, то есть бралась цена на границе Германия-Чехия, то у нас была бы цена 202 доллара за тысячу кубометров. «Почему Украина получила со старта цену, которая является хуже, чем у большинства стран Европы?.. В директивах вопрос стоял – симметричность принципов цены и ставки транзита. Цена транзита оставлена без изменений», - сказал А.ШЛАПАК.

А.ШЛАПАК заявил, что будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть последние договоренности по газу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Я лично буду предлагать Президенту, чтобы этот вопрос был рассмотрен на СНБО», - сказал он.

По словам А.ШЛАПАКА, если мы ничего не изменим в ценовой политике в 2009 году, то «Нафтогазу» только для обеспечения разницы в ценах на тепло необходимо будет 11,7 млрд. грн. "1,6 млрд. грн. в бюджете зафиксировано, не хватает более 10 млрд. грн.», - сказал он.

«Таким образом, мы имеем существенную дыру в бюджете «Нафтогаза», - отметил А.ШЛАПАК.

Также, по его словам, правительству необходимо определить, по какой цене будут получать потребители газ, как будет учтена в бюджете компенсация «Нафтогазу» и как сбалансировать бюджет НАК. «Правительство должно все эти вопросы рассмотреть», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

Также он сообщил, что, по расчетам Секретариата Президента, только прямые издержки НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году составят более 100 млрд. грн., финансовые обязательства – 26 млрд. грн., и необходимо закачать еще газ в ПХГ и заплатить за него не менее 20 млрд. грн. (при цене 250 долл. за тысячу кубометров).

Напомним, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Согласно сегодняшнему заявлению Газпрома, в соответствии с контрактом на поставку газа в Украину цена на газ для украинских потребителей рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Тимошенко заявила после переговоров в Газпроме 19 января, что с 2010 года Украина будет покупать российский газ на 10% дешевле, чем европейские страны.