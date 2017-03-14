В Нацкомиссии сообщили о сроках перехода "Укрэнерго" на стимулирующее тарифообразование

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, сможет отказаться от использования нынешней методики формирования тарифа на передачу электрической энергии по принципу "затраты плюс" и перейти к стимулирующему тарифообразованию во втором полугодии 2017 года или с начала 2018 года.

Об этом во время очередного заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщил ее глава Дмитрий Вовк.

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"После завершения всех предусмотренных законодательством периодов и учета всех предложений, мы завершим подготовку всего регуляторного поля для перехода на стимулирующее тарифообразование. Для вашей компании это возможно произойдет во втором полугодии или с 1 января 2018 года", - сказал он.

В свою очередь и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что компания готова подать весь пакет документов для перехода на стимулирующее тарифообразование со второго квартала текущего года.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

В сентябре 2016 года Ковальчук спрогнозировал рост тарифа на передачу электроэнергии компанией вдвое, до 14-15 копеек за кВт-ч, после введения стимулирующего тарифообразования.

В конце декабря 2016 года в Нацкомиссии сообщили, что "Укрэнерго" не будет переведено на стимулирующее регулирование с 1 января 2017 года, как планировалось ранее, в связи с тем, что Министерство экономического развития и торговли не утвердило предельный уровень регуляторной нормы дохода в сфере передачи электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.