СНБО должен рассмотреть газовые договоренности
Шлапак предложит Президенту
Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть последние договоренности по газу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Я лично буду предлагать Президенту, чтобы этот вопрос был рассмотрен на СНБО», - сказал он.
По словам А.ШЛАПАКА, если мы ничего не изменим в ценовой политике в 2009 году, то «Нафтогазу» только для обеспечения разницы в ценах на тепло необходимо будет 11,7 млрд. грн. "1,6 млрд. грн. в бюджете зафиксировано, не хватает более 10 млрд. грн.», - сказал он.
«Таким образом, мы имеем существенную дыру в бюджете «Нафтогаза», - отметил А.ШЛАПАК.
Также, по его словам, правительству необходимо определить, по какой цене будут получать потребители газ, как будет учтена в бюджете компенсация «Нафтогазу» и как сбалансировать бюджет НАК. «Правительство должно все эти вопросы рассмотреть», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.
Также он сообщил, что, по расчетам Секретариата Президента, только прямые издержки НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году составят более 100 млрд. грн., финансовые обязательства – 26 млрд. грн., и необходимо закачать еще газ в ПХГ и заплатить за него не менее 20 млрд. грн. (при цене 250 долл. за тысячу кубометров).
Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.
После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.
А.ШЛАПАК сегодня заявил, что подписанные договоры НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа на период с 2009 по 2019 год не полностью соответствуют директивам Президента. По его словам, в частности, в директивах был предусмотрен поэтапный трехлетний переход на рыночные цены на газ и соответствующий поэтапный переход на рыночные тарифы на транзит и хранение газа в ПХГ.
Он также отметил, что в подписанных соглашениях вызывает очень большой вопрос базовая цена – 450 долл. за тысячу кубометров.
Как сообщали в управлении информации ОАО «Газпром», в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 и будет изменяться по формуле ежеквартально.
По словам главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена составит 450 долларов.