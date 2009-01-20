СНБО должен рассмотреть газовые договоренности

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть последние договоренности по газу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я лично буду предлагать Президенту, чтобы этот вопрос был рассмотрен на СНБО», - сказал он.

По словам А.ШЛАПАКА, если мы ничего не изменим в ценовой политике в 2009 году, то «Нафтогазу» только для обеспечения разницы в ценах на тепло необходимо будет 11,7 млрд. грн. "1,6 млрд. грн. в бюджете зафиксировано, не хватает более 10 млрд. грн.», - сказал он.

«Таким образом, мы имеем существенную дыру в бюджете «Нафтогаза», - отметил А.ШЛАПАК.

Также, по его словам, правительству необходимо определить, по какой цене будут получать потребители газ, как будет учтена в бюджете компенсация «Нафтогазу» и как сбалансировать бюджет НАК. «Правительство должно все эти вопросы рассмотреть», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

Также он сообщил, что, по расчетам Секретариата Президента, только прямые издержки НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году составят более 100 млрд. грн., финансовые обязательства – 26 млрд. грн., и необходимо закачать еще газ в ПХГ и заплатить за него не менее 20 млрд. грн. (при цене 250 долл. за тысячу кубометров).

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

А.ШЛАПАК сегодня заявил, что подписанные договоры НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа на период с 2009 по 2019 год не полностью соответствуют директивам Президента. По его словам, в частности, в директивах был предусмотрен поэтапный трехлетний переход на рыночные цены на газ и соответствующий поэтапный переход на рыночные тарифы на транзит и хранение газа в ПХГ.

Он также отметил, что в подписанных соглашениях вызывает очень большой вопрос базовая цена – 450 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщали в управлении информации ОАО «Газпром», в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 и будет изменяться по формуле ежеквартально.

По словам главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена составит 450 долларов.