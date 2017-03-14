Минэнергоугля ухудшило прогноз производства электроэнергии на ТЭС

Министерство энергетики и угольной промышленности пересмотрело и снизило прогнозируемый объем производства электроэнергии на теплоэлектростанциях в 2017 году на 2,9% - до 48,645 миллиарда кВт-ч.

Об этом говорится в новом Прогнозном балансе электроэнергии на 2017 год от 3 марта 2017 года, который был опубликован на сайте Минэнергоугля.

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Согласно этому документу, также на 3,4% снижается прогноз по производству электроэнергии на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках – до 11,301 миллиарда кВт-ч.

Кроме того, Минэнергоугля пересмотрело и повысило на 27,6% объем генерации электроэнергии на гидроэлектростанциях - до 9,824 миллиарда кВт-ч, и на 1% на атомных электростанциях – до 84,189 миллиарда кВт-ч.

Согласно балансу, снижено прогнозное значение экспорта электроэнергии на 3,6% - до 5,562 миллиарда кВт-ч, из которых 810 миллионов кВт-ч предполагается поставить в Молдову, а еще 4,752 миллиарда кВт-ч - в Польшу и другие страны.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2016 года Минэнергогуля утвердило Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на 2017 год. Однако в связи с блокадой поставок дефицитного угля антрацитовой группы, который необходим для генерации электроэнергии на многих ТЭС и ТЭЦ, и последующим введением Кабмином чрезвычайных мер в сфере электроэнергетики, министерство пересматривало баланс, и 21 февраля опубликовало новую редакцию этого документа на март 2017 года. Этим документом было снижено прогнозное значение экспорта электроэнергии, доля тепловой генерации и заложен рост производства электроэнергии на ГЭС и АЭС.