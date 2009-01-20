Словакия подтверждает возобновление поставок российского газа

Поставки российского газа в Словакию через территорию Украины возобновились. Об этом заявил министр экономики Словакии Любомир ЯГНАТЕК после заседания антикризисного штаба в Братиславе, передает РИА "Новости".

Словакия, полностью зависящая от поставок российского газа, две недели оставалась без топлива. Власти страны даже рассматривали вопрос о запуске энергоблока АЭС, остановленного перед вступлением страны в ЕС в качестве обязательного условия членства.