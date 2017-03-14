"Энергоатом" увеличил производство электроэнергии на 1,1%

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в течение января-февраля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила производство электроэнергии на 1,1% - до 15,797 миллиарда кВт-ч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

"С начала 2017 года "Энергоатом" произвел 15,797 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что на 177,9 миллиона кВт-ч больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе на АЭС было выработано 15,759 миллиарда кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщения, в феврале 2017 года "Энергоатом" произвел 7,790 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что на 456,2 миллиона кВт-ч больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Коэффициент использования установленной мощности АЭС в феврале 2017 года составил 83,6%, что на 7,7% больше показателя прошлого года", - сообщили в пресс-службе, добавив, что этот коэффициент за два месяца 2017 года вырос по сравнению с январем-февралем 2016 года на 2,2% и достиг 80,4%.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля атомная генерация произвела рекордное количество электроэнергии за последние 13 лет – 302,9 миллиона кВт-ч. По словам министра энергетики Игоря Насалика, вклад атомной генерации в общий баланс производства электроэнергии в марте 2017 года составит 59%.

22 февраля пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что после проведения ремонта и замены оборудования конденсатора турбины на втором энергоблоке Южно-Украинской АЭС увеличила мощность данного блока с установленного значения 1000 МВт до 1050 МВт.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.