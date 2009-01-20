Баррозу: Газ поступает в Европу нормально

Европейские наблюдатели сообщают, что газ транзитом через Украину поступает в Европу нормально, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. "Наши наблюдатели сообщают, что газ поступает нормально", - сказал он во вторник журналистам в Брюсселе, сообщив, что газ уже получает Словакия. Украина во вторник в 10.24 мск возобновила транзит российского газа. Словакия оставалась без "голубого топлива"в течение двух недель. Констатировав, что "сегодня, наконец, поставки газа возобновились", Баррозу заявил, что "это событие трудно приветствовать потому, что ситуации, когда в заложниках оказались европейцы, не должно было быть". По словам главы Еврокомиссии, газовый кризис подтвердил необходимость диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу. "Это объективный факт", - сказал он, подчеркнув, что процесс диверсификации не направлен против России. Баррозу назвал "очень негативным"тот факт, что российская и украинская стороны систематически не выполняли достигнутые договоренности. "Впервые в жизни я стал свидетелем того, что соглашения систематически не выполняются. Это невероятно", - сказал он.