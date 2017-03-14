Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась ниже $50 за баррель

Цена нефтяной корзины ОПЕК в понедельник, 13 марта, опустилась на 0,81 доллара, или на 1,6%, до 49 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 49,81 доллара за баррель, сообщает Росбалт.

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Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля (ранее было 14, но по итогам встречи 30 ноября в Вене Индонезия приняла решение приостановить членство в картеле).

На данный момент в состав корзины входят следующие сорта нефти: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.