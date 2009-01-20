Транзит газа по Украине в 2010 г. может подорожать в 1,5 раза

Тариф на транзит российского газа через Украину может увеличиться с 1,7 доллара за тысячу кубометров на сто километров в 2009 году до 2,5 доллара в 2010 году, сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев в ходе телефонной конференции во вторник. Как сообщает РИА «Новости»", в 2010 году транзитный тариф на российский газ в зависимости от прогноза цены вырастет с 1,7 доллара до примерно 2,5 доллара", - сказал Медведев. По его словам, соответственно увеличатся и доходы Украины от транзита российского газа. "Легко можно подсчитать, что транзитные доходы Украины вырастут на 50%", - отметил зампред правления "Газпрома".