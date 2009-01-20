Ющенко обсудит в Брюсселе ”газовые” вопросы

Президент Украины Виктор Ющенко прибудет на следующей неделе в Брюссель для обсуждения завершившегося "газового" конфликта и других вопросов. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу сообщил сегодня журналистам.

"Мы приветствуем это намерение и хотим развивать отношения с Украиной (в газовой сфере)", - сказал он. По словам Баррозу, сейчас в Киеве находится в визитом еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс. "Газовый" конфликт России и Украины в 2009 году дорого обошелся Европе, которая осталась без значительной части поставок газа из-за прекращения транзита топлива через украинскую территорию. В понедельник, 19 января, глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер и глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина подписали контракт на поставку газа Украине и соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию на 2009-2019 годы. Во вторник транзит газа через Украину возобновился.