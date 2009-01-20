Медведчук подал в суд на Бойко и Левочкина

Председатель совета Центра «Правовое государство» Виктор Медведчук 19 января подал судебный иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации, поводом для которого стали заявления народных депутатов от Партии регионов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, прозвучавшие 14 и 15 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство».

16 января В.Медведчук направил этим депутатам официальное требование «об опровержении в трехдневный срок клеветнической информации, касающейся якобы его причастности к лоббированию интересов неких посредников в газовых отношениях между Украиной и Россией». По истечению срока требуемые извинения принесены не были.

Ранее адвокатами В.Медведчука также были направлены запросы в Государственный комитет финансового мониторинга, Государственную налоговую администрацию, Государственный комитет земельных ресурсов, Киевское бюро технической инвентаризации и Госдепартамент автоинспекции с просьбой предоставить перечень украинских и оффшорных активов Ю.Бойко и С.Левочкина, а также перечень земельных владений, недвижимого имущества и транспортных средств в рамках обеспечения вышеуказанного иска о защите чести, достоинства и деловой репутации В.Медведчука.

Как сообщалось, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.Бойко высказал мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Ю.Тимошенко интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются В.Медведчук и Игорь Бакай.