Украина подпишет контракт на экспорт электроэнергии в Беларусь

Украинская и белорусская стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время рабочей встречи президентов Украины и Беларуси в Чернигове первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов.

«Мы отработали неплохие проекты по экспорту электроэнергии в Республику Беларусь и ее дальнейшему транзиту в страны Балтии, Польшу», – сказал он.

А.Турчинов надеется, что контракт будет подписан в ближайшее время.

По его прогнозам, в контрактах, которые будут подписаны после меморандума, объем экспорта электроэнергии достигнет 3 млрд. кВт/ч.

«Если начало будет хорошим, то объемы поставок могут быть увеличены», – сказал А.Турчинов.

Он уточнил, что сейчас отрабатываются технические и финансовые вопросы поставки украинской электроэнергии в Республику Беларусь.

В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности импортировать украинскую электроэнергию. В частности, первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко рассказал журналистам, что в 2007 году белорусская сторона вела подготовительную работу относительно технической реализации этого проекта, в частности, реанимированы линии электропередач, которые использовались в советские времена: Чернигов – Гомель и Чернобыльская АЭС – Мозырь.

По мнению В.Семашко, Украине выгодно продавать электроэнергию Беларуси, потому что она имеет профицит мощностей.

Также В.Семашко заявил о подписании меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере и выразил убеждение, что обе стороны выйдут на контракт.