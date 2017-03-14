Брюссель заставил "Газпром" подчиняться, пока что - Politico

Об этом пишут Анка Гурзу и Николас Хёрст в статье "Брюссель заставил "Газпром" подчиняться, пока что", опубликованной на сайте издания Politico.

"Газпром" намерен избежать антимонопольного расследования ЕС и штрафа, благодаря сделке, о которой объявил в понедельник. Но это произойдет только после радикальных уступок, которые всего несколько лет назад казались невообразимыми.

Ради урегулирования спора, Россия отказалась от своей позиции, что "Газпром", как подконтрольная Кремлю компания, не может подчиняться правилам конкуренции в ЕС. Вместо этого, "Газпром" согласился внести существенные изменения в исторически сложившийся процесс ведения бизнеса в Центральной и Восточной Европе, и подчинился правилам ЕС – и даже предоставил свои контракты на проверку агентам ЕС.

"Мы считаем, что обязательства "Газпрома" откроют возможности для свободного потока газа в Центральную и Восточную Европу по конкурентным ценам", - сказала Маргрете Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции.

И она прилагала все усилия, чтобы подчеркнуть, что любое невыполнение условий сделки быстро приведет к штрафам для компании на миллиарды евро.

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Этого по-прежнему недостаточно для самых ярых критиков газового гиганта в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, которые хотели, чтобы компанию наказали болезненными штрафами.

"Но как насчет прошлых периодов, когда "Газпром" просто зарабатывал десятки, если не сотни, миллиардов, используя свою монополию на газовом рынке?" - спросил Петрас Ауштревичюс, депутат литовского Европарламента от Либеральной группы ALDE.

Объявление в понедельник стало кульминацией долгого спора между Москвой и Брюсселем. Он начался после жалобы Литвы о том, что "Газпром", который поставлял весь природный газ страны, злоупотреблял своим рыночным положением, устанавливая слишком высокие цены и запрещая перепродажу газа, что не позволено по правилам ЕС. В целом, в своем расследовании Европейская комиссия назвала восемь стран.

Все эти страны, когда-то входившие в восточноевропейскую империю Москвы, опасались, что "Газпром" использовался как политическое оружие для восстановления российского влияния.

Комиссия провела рейды в офисах "Газпрома" в 2011 году, начала расследование в 2012 году и открыла антимонопольное дело в 2015 году.

Риск "Газпрома" огромен. Комиссия может наложить штраф в размере до 10 процентов годового оборота компании – в случае "Газпрома" это 6,8 миллиарда евро по итогам 2015 года.

Но, несмотря на давление со стороны Центральной Европы, которая требовала занять жесткую позицию, Брюссель опасался развязывать войну с "Газпромом" в то время, когда отношения между ЕС и Россией уже были напряженными из-за военных авантюр России в Украине.

Как сообщила журналистам Вестагер, цель заключалась в том, чтобы исправить бизнес-методы "Газпрома", а не отомстить.

"Мы пришли к выводу, что для граждан полезнее всего будет изменение поведения "Газпрома" в будущем", - сказала она. Цель состоит в том, чтобы заставить рынок работать, добавила комиссар, "независимо от флага, права собственности, размера вашей компании".

Условия сделки

В рамках предварительного договора, "Газпром" согласился изменить способ ведения переговоров о ценах на газ со странами Центральной и Восточной Европы, в попытке создать более конкурентный рынок. Теперь у стран будет право потребовать пересмотра цен, если они сочтут, что платят "Газпрому" более высокие цены на газ, чем те, которые находятся в западно-европейских газораспределительных центрах.

Компания также согласилась отказаться от положений, ограничивающих возможость клиентов продавать газ через границы и создавать возможности для притока большего количества газа в страны Балтии и Болгарию.

Наконец, российская энергетическая компания согласилась отказаться от некоторых требований, которые установила, воспользовавшись своим доминирующим положением в Центральной и Восточной Европе. Она сказала, что не будет добиваться возмещения ущерба от Болгарии после отмены проекта газопровода "Южный поток", который должен был доставлять российский газ через Турцию в Болгарию.

Компания обязалась придерживаться своих обещаний по сделке в течение восьми лет. Вестагер сообщила о назначении доверенных лиц, которые будут следить за выполнением обязательств. После восьми лет, "посмотрим, что произойдет", - сказала она.

Заинтересованные стороны могут высказаться в отношении урегулирования до 4 мая. Затем Комиссия может официально принять предложение, попросить "Газпром" улучшить его, или возобновить расследование с угрозой штрафов. Как только соглашение станет юридически обязательным, Комиссия может наложить штраф без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил ЕС, если она сочтет, что "Газпром" нарушил условия.

Урегулирование оказалось более простым, потому что политическое восприятие спора с "Газпромом" изменилось, благодаря переменам на газовом рынке и потому, что компания смягчила свое поведение.

Страны Центральной Европы перепродают газ в Украину без скандалов со стороны Москвы.

Литва и Польша открыли терминалы сжиженного природного газа на Балтийском море, что предоставило им доступ к не-российским источникам энергии. Цены на газ также упали вместе с ценами на нефть, в результате чего контракты с "Газпромом" стали менее болезненными.

И "Газпром" ведет себя гораздо более осторожно, чтобы не оскорбить Брюссель.

"Обязательства, взятые на себя "Газпромом", являются результатом значительной работы, они демонстрируют нашу готовность в установленном порядке рассмотреть соответствующие вопросы Европейской комиссии", - сказал заместитель председателя "Газпрома" Александр Медведев.