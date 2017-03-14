Объявление в розыск главы "Укртатнафты" незаконно - адвокат

Объявление в розыск главы «Укртатнафты» Павла Овчаренко незаконное, заявил его адвокат Александр Плахотнюк.

На сайте МВД Украины была опубликована информация об объявлении Павла Овчаренко в розыск как лицо, которое скрывается от органов прокуратуры на основании постановления суда о разрешении на задержание с целью привода.

По словам адвоката, определением Апелляционного суда г. Киева от 2 марта 2017 года данное постановление следственного судьи было отменено.

«Апелляционным судом было установлено отсутствие у Овчаренко статуса подозреваемого и осведомленность органа досудебного расследования об адресе постоянного проживания Овчаренко. Данные обстоятельства свидетельствуют о незаконности объявления Овчаренко в розыск», - резюмирует Плахотнюк.

Напомним, МВД объявило в розыск Павла Овчаренко, который занимает должность председателя «Укртатнафты» с 2007 года. В розыск он попал по запросу СБУ.