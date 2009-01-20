”Газпром” не сомневается в платежеспособности Украины

В "Газпроме" не сомневаются в платежеспособности Украины за российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель главы правления ОАО «Газпром» Александр Медведев.

«Мы исходим из того, что Украина будет в состоянии оплачивать газ, который она закупила. Не случайно согласованы объемы закупки на этот год», - сказал А.Медведев.

По его словам, плата может осуществляться Украиной в двух режимах: в определенный день после поставки или предоплата.

По его словам, этот вопрос управления текущей ликвидностью. При этом он пояснил, что для любой компании, если есть возможность платить позже, это дает определенную гибкость.

«У нас сомнений в платежеспособности Украины по газу нет», - подчеркнул А.Медведев.

При этом он отметил, что в «Газпроме» знают, какую цену за газ платил конечный потребитель. По его словам, эта цена не сильно отличается от цены, которая будет на границе Украины в этом году.