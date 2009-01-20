Тимошенко исключила реэкспорт газа

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко исключает возможность реэкспорта природного газа из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

По словам Ю.Тимошенко, Украина пока что добывает газ исключительно для покрытия собственных потребностей. «Поэтому Украина не имеет в своем балансе газа для реэкспорта», - сказала премьер, отметив при этом, что такие операции возможны лишь в случае существования избыточного ресурса газа собственной добычи.

Ю.Тимошенко в очередной раз отметила, что реэкспортные и коррупционные схемы на рынке газа Украины использовались компаниями "РосУкрЭнерго" и "УкрГаз-Энерго».

В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину.

До 2008 года компания являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО « УкрГаз-Энерго ». 50% "РосУкрЭнерго" принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром» ,45% – украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, 5% - Ивану Фурсину.