«Нафтогаз» обеспечит Украину газом без посредников

НАК «Нафтогаз Украины» способна самостоятельно обеспечить газом внутренний рынок без привлечения посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня в Кабинете министров на совместной пресс-конференции с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Андрисом Пибалгсом, комментируя возможность привлечения компании ООО «Газпромсбыт-Украина» к обеспечению природным газом потребителей на внутреннем рынке Украины.

«Я думаю, что нам нужно посмотреть, есть ли заинтересованность у этой компании торговать в Украине. На самом деле, цены установлены, НАК «Нафтогаз» заключил все соглашения. Я думаю, что этот вопрос – продолжение дискуссии», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер подчеркнула, что «Нафтогаз» способен самостоятельно обеспечить всю Украину природным газом.